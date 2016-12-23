北市再爆雞染禽流感 今銷毀74隻

2016-12-23

繼今年6月後，北市再爆發第2起雞隻感染禽流感症狀！動保處昨日確定家禽批發市場附設屠宰場驗出2隻雞隻感染，屠宰線第3號共74雞隻，立即凍存稽留，今日早上將全數銷毀，經家畜所確認，本病例為新型禽流感H5核酸陽性。

今年6月，來自南部牧場的雞隻驗出感染禽流感，但牧場皆無發現。動保處表示，牧場為「一批批」檢查，易出現缺漏，但送往屠宰線，則採用「逐隻」檢查。動保處呼籲民眾，家禽需完全煮熟食用，購買要認明合格電宰標章。（記者陳紜甄）