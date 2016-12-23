春節兩岸加班機 今早開賣

2016-12-23

民航局已核准國籍航空公司第一波兩岸春節加班機，便利旅客儘早規劃春節行程，華航及長榮將於今日上午9時起至24日晚間24時止開放，僅限各公司網站銷售。

106年兩岸春節疏運期間為106年1月14日至2月11日，華航及長榮已提出104班加班機申請（包括上海浦東65班、廣州13班及其餘航點26班），未來將視市場需求調整加班機計畫。

加班機票價方面，民航局要求航空公司比照往年提供優惠，例如紅眼航班票價不超過年票6折，非紅眼航班之杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票85折，其餘航線不超過年票7折；上海及北京航線不得逾越新台幣1萬5000元及1萬7000元之上限。詳細資訊，民眾可於航空公司網站查詢。

（記者甘芝萁）