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防興航負責人落跑 立委籲修法

2016-12-23

〔記者鄭鴻達、甘芝萁、李靚慧／綜合報導〕復興航空無預警宣布停業，五百名興航員工突襲總統官邸抗議。國民黨立委王育敏、民進黨立委吳焜裕昨質詢表達擔憂興航代表人恐趁隙出境，無從追究，籲檢討《大量解僱勞工保護法》修法。勞動部長郭芳煜允諾檢討。

以復興航空無預警停業為例，依現行《大解法》第十二條，因其僱用勞工逾二百人，其大量解僱勞工，若積欠全體被解僱者退休金、資遣費或工資達二千萬元，屆期未清償，中央主管機關得函請入出國管理機關，禁止企業代表人及實際負責人出國。

吳焜裕指出，對興航如此大的公司，一次罰五十、一百萬元不痛不癢，等積欠金額達標再境管，屆時負責人恐怕早已出境。郭芳煜指出，已先向境管單位預警，目前要等興航下個月薪水發不出來，北市勞動局提報勞動部，勞動部就可進行境管處理，會檢討如何讓此法發揮保障勞工功能。

工會雨中抗爭 突襲總統官邸

興航工會則持續抗爭，昨赴興航母集團國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙，原定要前往總統府陳情，隨後突襲宣布轉往總統官邸。員工寫信質疑蔡英文總統：「您的勞動部難道只在意把勞工七天假砍掉？對勞工大量解僱遭受的損害毫無作為嗎？」

興航昨重申，負責的態度從未改變，興航善後小組不僅接受行政機關監管與指導，也將坦然面對司法檢驗與裁判。

興航表示，企業工會於第三次勞資協商會議中所提訴求，包括額外給予每人卅萬元行政費用；依勞保投保薪資每人加發三個月或三．五個月薪資；年資與薪資計算至一○六年一月廿二日等，公司已進行討論。

復興航空債權銀行昨日會商，確認正式啟動飛機標售程序，債權銀行委託興航以「國際標」方式，標售旗下飛機，預計明年一月底開標。

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  • 復興航空工會成員22日上午，先是前往母企業國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議，要求董事長林明昇賣跑車、救員工。（記者劉信德攝）

    復興航空工會成員22日上午，先是前往母企業國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議，要求董事長林明昇賣跑車、救員工。（記者劉信德攝）

  • 復興航空工會成員22日上午，先是前往母企業國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議，要求董事長林明昇賣跑車、救員工。隨後遊行前往總統官邸，並拋射紙飛機要讓總統蔡英文看見員工的心聲。（記者劉信德攝）

    復興航空工會成員22日上午，先是前往母企業國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議，要求董事長林明昇賣跑車、救員工。隨後遊行前往總統官邸，並拋射紙飛機要讓總統蔡英文看見員工的心聲。（記者劉信德攝）

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