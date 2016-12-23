鋒面快閃 全台耶誕可望晴朗穩定

2016-12-23

早晚溫差大 雲嘉以南空氣品質不佳

〔記者甘芝萁、楊綿傑、蔡文居／綜合報導〕明天就是耶誕夜，不少人準備出門歡度耶誕。昨晚乾冷空氣南下，西半部及東北部雨先停歇，東部、東南部下半夜也會停止。今、明二天偏乾的東北季風影響，天氣穩定，北台灣及花、東皆為晴時多雲，白天陽光照射氣溫回升、早晚溫差大，全台民眾應可歡度晴朗又有點涼的耶誕夜。

昨晨鋒面報到開始降雨後，許多地方的空氣品質指標（AQI）都逐漸脫離「警戒橘」及「不良紅」燈號，不過嘉義以南仍然維持局部地區空氣品質不佳的狀況。

昨天上午九點台南的AQI達到一六三，上午天空霧濛濛一片，已連三天達紅害的不健康等級，古都台南變成「空污霧都」。

台南市環保局表示，秋冬季節空氣品質不佳，污染物有七成來自境外，包括中國及其他縣市的污染物，這一波空污，主要來源是來自中、北部的污染累積。

今天受境外污染物影響，北部、西半部、宜蘭及離島地區AQI將達到「警戒橘」，敏感族群要特別注意，雲嘉南及高屏局部地區則是「不良紅」燈號，全民都要小心。

此外，氣象局表示，今年第廿六號颱風納坦昨日凌晨二時已在關島西南方海面形成，未來將朝西北西前進將通過菲律賓中部，進入南海後偏西前進，離台灣都相當遠。

納坦颱風侵台機率偏低，不過氣象專家吳德榮表示，其外圍或其殘餘的水氣，下週二（廿七日）之後將輸送至台灣附近，配合可能同時抵達的東北季風，會帶來幾天又濕又冷的天氣型態。

最新模擬資料顯示，下週二至四，在鋒面之後的冷空氣，已有「冷氣團」的潛力，南海也有往台灣輸送的水氣，可能給全台灣帶來一段比較濕冷的天氣型態。不過他也說，因屬數值模擬的後期，不確定性較大，宜再觀察。