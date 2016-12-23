國際科奧奪金 運動也強 國中生羅培瑞允文允武
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市居仁國中學生羅培瑞日前挑戰國際國中科學奧林匹亞競賽奪下金牌，將進入台中一中資優班就讀。科學頭腦極佳的他，連運動都很「科學」，他研究不同跑步姿勢的效率，在八百公尺賽跑項目奪下全校冠軍，將代表學校出戰市中運。
羅培瑞小學時並不是資優班學生，反而運動神經出色，參加籃球校隊，考上居仁資優班後，才逐漸對科學產生興趣。國一下起，他兩度通過跳級鑑定，原本國二下就可跳級高中，因同窗之間感情太好，選擇繼續當國中生。
很有科學頭腦 將讀中一中資優班
已經免修自然與英文的他，自學高中甚至大學相關基礎知識，年僅十四歲就躋身國際科奧六名國手之列，是年紀最小的國手（比賽限十六歲以下），更出國比賽勇奪金牌。
他把科學研究精神應用到運動興趣上，原本校內八百公尺初賽只跑出第二名的成績，為求突破，他請老師幫忙拍下跑步動作，開始研究不同跑步姿勢的效率。
羅培瑞發現，他原本跑步慣用小腿施力、帶動全身前衝，改用大腿施力後，可以跑得比用小腿施力還快，步伐增幅後速度也能變快。
羅培瑞說，藉著每次練習修正姿勢，並作出速度紀錄，反覆練習後終於調整到最佳狀態，原本跑八百公尺要花二分鐘五十秒的時間，調整後快了足足十秒。
研究跑步效率 調整姿勢快10秒
他還研究對手，觀察到對手有衝力漸衰的弱點，他的特點則是耐力夠，他於是很科學地布局，前段賽儘量衝刺，激發對手搶攻，消耗對手力氣，最後五十公尺，才拚盡全力衝刺，靠耐力逆轉勝。
他明年二月將代表學校挑戰市中運一千五百公尺項目，在研究配速狀態後，原本花上五分廿二秒才跑完，已經縮到四分五十三秒。雖然距離全國紀錄還有一段落差，卻已進步了將近卅秒。
此外，日前學校籃球班際賽，負責控球的他，評估同學生理狀態及心理特質後，幫忙建議分派負責位置。他說，原本也有同學想挑戰控球位置，但出賽後連兩場獲勝，加上他會做球給隊友射球，讓同學信任他的調度，最後從全校國三的廿一班中奪下班際賽第一名。
因市中運在即，連在國際科奧賽期間，他都不忘自我體能鍛鍊，每天跳繩至少三百下。
羅培瑞說，不覺得自己特別聰明，但很認真面對每件事且全力以赴，「運動讓我練就絕佳體力，加上作息正常，對學習有極大助益」。
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