大四正妹變藝廊老闆 ４個月賺80萬
2016-12-23
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北科技大學文化發展系四年級江冠蓁發現老家南投竹山有許多優秀工藝家，礙於位置偏遠，只能將作品賣給親朋好友，於是結合自身所學架設網路商務平台，同時也開闢實體店面，變身為藝廊老闆，短短四個月就創造八十萬元收入，更成功吸引中國客戶跨海而來。
江冠蓁說，高中學管理，大學科系和文化有關，但對藝術涉獵不多，直到製作畢業專題認識竹雕工藝師葉基祥，才進入藝術領域，學會如何分辨好的藝術品，更到京都看日本和台灣的竹藝品異同；她說：「老師曾跟我說，藝術這條路很難走，只要把眼光練好，就能好好經營藝品。」
江冠蓁利用老家的舊倉庫裝潢、拉皮，再利用工藝家人脈和自身所學的藝術鑑賞、文化行政管理，同時架設「良工美器」網路商務平台與實體店面，短短四個月就創下八十萬銷售業績，最高一筆銷售額曾達四十五萬元。
江冠蓁表示，原本當地工藝家月收入都不到五萬元，而且非常不穩定，透過平台銷售，現在都有十至廿萬元收入，名號還傳到中國，吸引上海客戶下訂單，未來希望能到北部、甚至日本設立實體店面，吸引更多年輕客源。
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