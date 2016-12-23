首部軍旅輕小說 女強男弱乾坤大顛倒 「胸」狠士官長 網友想簽下去
2016-12-23
〔記者吳柏軒／台北報導〕國防部預計一○七年起不徵兵，但不少男性提起當兵往事總是如數家珍，作家「陽炎」趁勢推出首部以軍旅生活為背景的輕小說《前國民偶像要做國軍唯一的男子漢》，用戲謔的筆法改寫軍中甘苦，更大玩女強男弱的顛倒劇情，把「凶狠」士官長換成「大胸」女，引來網友起鬨：「有這種女兵我一定簽下去！」
這部小說的世界裡，女生才夠強悍、可從軍，男性反而柔弱，顛覆了傳統男女的角色。一群想要勝過女生的男性，誓言要通過軍旅生涯的考驗，當起「正港男子漢」，展開一段充滿想像力的故事情節。
陽炎說，重新設定「極端女尊男卑」的世界觀就是要發揮輕小說特性，走出不同於傳統文學的優勢，並希望類似的顛倒世界能讓讀者「換位思考」。
「台灣過去從未出現以軍旅生活為主題的輕小說」，陽炎於是整理許多軍旅生涯的共同回憶，「從軍中伙食、無隔間大浴室、脫上衣防中暑、打小蜜蜂（追餐車），我盡量用誇張筆法，逗大家發笑，但主線故事中也帶到部分嚴肅的軍紀問題，如大事化小、小事化無的搓湯圓文化等。」
身材火辣 三角瞄準宅男也瘋狂
繪師「CloBA」負責量身打造小說中的角色，因故事的設定是女尊男卑，部隊裡大多是女性，如醫護兵、中尉排長、迫砲排中士等都是身著短褲、背心襯托好身材，一張提前曝光的「三角瞄準」射擊訓練畫面，主角的火辣身材讓不少網友驚呼想要從軍。陽炎說，當過義務役的男性最常見的共通話題就是那段「不願役」的經歷，他也曾「數」過五百多顆「饅頭」，所以創作時更能找出從軍時的荒謬往事，書中部分橋段也參考親身體驗，如上級惡意刁難，戰技體測最後關頭突然更換項目，但並不單純是要描寫那個「惡意」，更想凸顯軍人在「服從」天職下，對環境與體制的妥協。
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