《健康充電站》用藥指導講座

2016-12-22

亞東醫院藥學部藥師王怡茹12月28日下午1時至2時，在該院北棟1樓思源一廳（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「心衰竭用藥指導」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉2123。