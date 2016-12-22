85歲嬤主動脈瓣逆流 開心成功保命
2016-12-22
記者蔡宗勳／嘉義報導
85歲的陳侯女士罹患主動脈基底擴大合併主動脈瓣逆流，由於年邁，且手術風險極高，醫師傾向以藥物進行治療，但在家屬堅持下，10月27日由嘉義長庚醫院心臟外科團隊花了9個鐘頭進行開心手術，過程順利，術後照護也化險為夷，昨天歡喜出院返家休養。
患者雖已8旬高齡，但身體硬朗，還可下田，不過今年初開始，活動力變差，甚至經常跌倒，曾造成肋骨骨折，到了10月病情急轉直下，必須插管使用呼吸器支持呼吸。
經由心臟內科醫師詳細診斷，確定患者心肺衰竭有個棘手原因，為主動脈基底擴大合併主動脈瓣逆流。嘉義長庚醫院心臟外科醫師黃耀廣說，一般的主動脈瓣逆流只須更換瓣膜，就可改善病患狀況，但依患者狀況，若直接更換瓣膜會造成主動脈爆裂而在手術過程中死亡。
患者有個兒子在公立醫院擔任院長，了解開心手術的高度危險性，但如果不開刀，就必須仰賴呼吸器度過餘生，毫無生活品質可言，因而主張冒著風險開刀，盼求根治。
黃耀廣與醫療團隊評估後，認為只有施行更複雜的手術，包含升主動脈置換、主動脈置換與冠狀動脈重建的「班氏手術」才有康復機會。在家屬信任下，患者接受9個鐘頭的手術，其中有近4個鐘頭靠著「葉克膜」輔助。
「開心」手術完成後，雖在第三天就拔管，但因患者狀況不穩，又重新插管達一個多月，最終脫離險境，昨天出院，家屬由衷感謝醫療團隊的協助，讓患者在「九死一生」的艱鉅手術中重獲新生。
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