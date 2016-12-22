太常打肉毒生抗體 熟女瘦小臉無效

2016-12-22

記者林惠琴／台北報導

為了迎接耶誕節、新年聚會，不少愛美女性會「修修臉」，準備以最佳狀態跑趴，尤其瘦小臉、消除皺紋的肉毒桿菌療程十分熱門。

醫師觀察發現，年底需求量約增加3成，但卻有長期愛用者出現療效下降的情況，原來可能是抗藥性作祟，建議休息1、2年再打，以免無法達成預期成效。

35歲沈小姐已經打了7、8年的肉毒桿菌，為了追求能有一張小臉拍照上相，最常施打的部位就是咀嚼肌，原本療程效果可維持約6個月，但現在卻一下子就失效，咀嚼肌一樣大！

根據「2016台灣肉毒桿菌療程經驗大調查」結果顯示，406位反覆進行肉毒桿菌療程一年以上的消費者，高達36.7%曾經有施打肉毒桿菌效果下降或失效的經驗，情況就與沈小姐一樣。

林上立皮膚科診所院長林上立表示，肉毒桿菌療程是微整形入門，消費者年齡有日益降低的趨勢，也就代表反覆施打肉毒桿菌的次數將更多，但實際有效用的是肉毒桿菌的神經毒素，其餘複合性蛋白並不會作用於神經末梢來抑制肌肉收縮或腺體分泌的功能，反而可能會刺激人體產生抗體，去對抗肉毒桿菌素。

淨妍皮膚科診所院長陳振豐也指出，為了維持效果，有些醫師通常會增加施打肉毒桿菌的頻率或劑量，但此舉卻是治標不治本；若是因為複合性蛋白而產生抗藥性，不只無法改善療程的成效，甚至可能變得更差。

陳振豐建議，已對肉毒桿菌素產生抗體的民眾，最好先停止施打1、2年，待體內的抗體濃度下降，否則恐怕無法達到預期效果，且可告知醫師有過施打後失效的經驗、避開含複合性蛋白的產品。