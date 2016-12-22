長年參與飛彈研發 老來肺阻塞

2016-12-22

記者吳亮儀／台北報導

68歲的許國長年在中科院擔任飛彈技術員，曾參與天弓飛彈、雷霆飛彈和雄風飛彈的製造，不過每天接觸刺鼻的化學物質，讓他常胸悶、喘、難呼吸，本以為是罹患氣喘，結果經檢查竟是慢性阻塞性肺病。

每天接觸刺鼻的化學物質

美國胸腔期刊連續兩期研究證實，空氣細懸浮微粒（PM2.5）濃度增加，就會提高肺阻塞患者的急性惡化發作比例，亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆說，新近研究一再證實PM2.5與肺阻塞有關，只要病患一吸到污染物質，便一定會傷害破壞氣管，造成急性發作。

肺阻塞初期症狀為長期咳嗽、有痰等症狀，與感冒相似，所以早期患者難以察覺，當病情惡化，患者會開始感到喘不過氣，特別是做一些較大體力活動時，喘的情況會加劇。而肺阻塞通常是漸進式惡化，無法以藥物完全治癒，目前對於肺阻塞的治療僅能延緩肺功能的惡化。

鄭世隆說，國外也有研究發現，許多穩定的肺阻塞患者在急性惡化發作前一週，環境空氣品質都很糟。

最近因東北季風常帶來中國霧霾，導致PM2.5濃度增高，慢性肺阻塞的患者別掉以輕心。

根據統計，台灣40歲以上成人，平均每4人就有一人罹患肺阻塞。肺阻塞患者以男性居多，最主要致病原因是吸菸，其次為暴露在具有油煙、粉塵，或是像許國一樣身處化學物質環境，都容易誘發疾病。

鄭世隆表示，根據最新的全球慢性阻塞性肺疾病治療指引，輕度肺阻塞患者用單方支氣管擴張劑；中重度肺阻塞患者可使用複方支氣管擴張劑治療；反覆急性惡化者除複方支氣管擴張劑外，再加吸入性類固醇治療。只要定期且穩定用藥，患者都能恢復良好的生活品質。