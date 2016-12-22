燥熱體質吃羊肉爐 嘴破唇腫牙齦腫
2016-12-22
記者李忠憲／台中報導
吃羊肉爐補身，小心補出病！
42歲的呂先生屬燥熱體質，天冷想說吃羊肉爐補身，才吃2碗卻出現嘴破、唇腫等火氣大的症狀，就醫才發現原來補錯了。
中醫師提醒，羊肉爐、薑母鴨都屬燥熱食物，民眾還是先確認自身體質後再食補為佳，以免適得其反，補出病來。
呂先生平時就容易出現嘴破的情形，日前因為天氣轉冷，心想跟親友吃羊肉爐補身應該沒問題。豈知才吃2碗羊肉，嘴唇竟然腫起來，嘴內出現多處破洞，牙齦浮腫，嚇得他趕快就醫。
衛福部豐原醫院中醫科醫師林煥欽說，呂先生的體質燥熱，羊肉爐也屬燥熱食物，當然會上火。只要避免再吃燥熱食物，且多喝溫開水，就可有效改善上火情況。
薑母鴨、羊肉爐都屬燥熱食物，易燥熱體質並不會因為天冷，體質跟著改變，即使只吃1-2碗或幾口湯都可能會上火。
林煥欽說，民眾平時如果容易出現嘴破、口乾舌燥、便秘、晚睡容易煩躁，多屬於燥熱體質。如要在冬天補身，可以在雞湯、排骨湯裡加點黃耆、枸杞等較溫和中藥，就比較不會上火。
不一定要吃很燥熱的食物才叫「進補」，應該依每人的體質選擇適合自己的食補，才能達到冬令進補功效。
他表示，像孕婦產後要補身，適合喝雞湯、魚湯、排骨湯，再加點黃耆、枸杞，就有補氣功用；冬天手腳易冰冷的虛寒體質民眾，雖能吃薑母鴨、羊肉爐補身，但不建議天天吃，每週一次就很足夠。
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