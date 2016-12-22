兼任教師納勞基法 高教工會連署

2016-12-22

高等教育產業工會昨發起連署，要求將「未具本職」兼任教師納入勞基法。日前勞動部和教育部將「未具本職」兼任教師納入勞基法草案規範，但工會痛批，這樣是為各校「開後門」，有學校透過書面或口頭明示、暗示，要求兼任教師自行找到校外的本職證明，以排除教師適用勞基法，否則就不予續聘，此外，若有不願意配合自行「證明」具本職的教師，校方就刪減其授課時數，兼任教師賴以維生的鐘點費也就跟著減少。目前已有超過50位大學兼任教師連署支持。

（記者蕭玗欣）