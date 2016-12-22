| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

日出印象音樂會 吃早餐看日出

2016-12-22

「阿里山日出印象音樂會」，明年元旦清晨5點半在海拔2444公尺對高岳觀景台登場，為迎接2017年，主辦單位推出「一起吃早餐」等系列活動，特別準備分別象徵「日出」、「雲海」和「阿里山」的茶葉蛋（1300份）、棉花糖（400份）與飯糰（400個），當天清晨4點開始發放餐券，提供遊客享用，讓大家一起開心迎接曙光。

（圖文：記者蔡宗勳）

廣告
  • 阿里山日出印象音樂會，邀大家元旦一起吃早餐看日出。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山日出印象音樂會，邀大家元旦一起吃早餐看日出。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 阿里山 音樂會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：日出印象音樂會 吃早餐看日出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.