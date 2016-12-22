日出印象音樂會 吃早餐看日出

2016-12-22

「阿里山日出印象音樂會」，明年元旦清晨5點半在海拔2444公尺對高岳觀景台登場，為迎接2017年，主辦單位推出「一起吃早餐」等系列活動，特別準備分別象徵「日出」、「雲海」和「阿里山」的茶葉蛋（1300份）、棉花糖（400份）與飯糰（400個），當天清晨4點開始發放餐券，提供遊客享用，讓大家一起開心迎接曙光。

（圖文：記者蔡宗勳）