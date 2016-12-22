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文大董事會 未討論私校一條龍

2016-12-22

文化大學昨午召開董事會，外傳文大將與私立薇閣中學體系整併成「私校一條龍」，因而備受關注。文大表示，昨出席董事有文大董事長張鏡湖、薇閣文教公益基金會董事長李傳洪等10人，達2/3出席門檻，至於現任董事國民黨主席洪秀柱、前台中市長胡志強、前僑委會委員長焦仁和、張鏡湖前妻穆閩珠及蔣孝勇遺孀蔣方智怡皆未出席，會議中針對董事會席次減至11席一案，全數投票通過，但並未討論「私校一條龍」計畫。

（記者蕭玗欣）

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  • 文化大學。（資料照，記者方賓照攝）

    文化大學。（資料照，記者方賓照攝）

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