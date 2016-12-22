環保正副署長 挺婚姻平權修法

2016-12-22

挺婚姻平權，環保署長李應元及副署長詹順貴成為率先挺身表態的部會首長。「洗地板洗謠言婚姻平權」團體昨晚於環保署前「洗地」，兩位首長也現身，透過高壓水柱噴刷，將原畫滿髒亂塗鴉的地面、沖刷出「婚姻平權絕不讓步，拒絕專法不分異同」的潔白字樣。李應元希望支持與反對的兩造能夠對話、互相尊重，讓相關立法早日通過；詹順貴說，他挺婚姻平權，祝福修法能通過。（記者楊綿傑）