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環保正副署長 挺婚姻平權修法

2016-12-22

挺婚姻平權，環保署長李應元及副署長詹順貴成為率先挺身表態的部會首長。「洗地板洗謠言婚姻平權」團體昨晚於環保署前「洗地」，兩位首長也現身，透過高壓水柱噴刷，將原畫滿髒亂塗鴉的地面、沖刷出「婚姻平權絕不讓步，拒絕專法不分異同」的潔白字樣。李應元希望支持與反對的兩造能夠對話、互相尊重，讓相關立法早日通過；詹順貴說，他挺婚姻平權，祝福修法能通過。（記者楊綿傑）

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  • 環保署長李應元（左二）、副署長詹順貴（左一）21日晚間，參加「洗地洗謠言挺婚姻平權」主辦的反塗鴉洗謠言活動，以高壓水槍清洗地板，露出「婚姻平權、拒絕專法」等大字，力挺婚姻平權法案。（記者劉信德攝）

    環保署長李應元（左二）、副署長詹順貴（左一）21日晚間，參加「洗地洗謠言挺婚姻平權」主辦的反塗鴉洗謠言活動，以高壓水槍清洗地板，露出「婚姻平權、拒絕專法」等大字，力挺婚姻平權法案。（記者劉信德攝）

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標題：環保正副署長 挺婚姻平權修法


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