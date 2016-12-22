草鴞被毒死 環團籲滅鼠週別辦了
2016-12-22
〔記者鄭鴻達／台北報導〕老鼠藥滅鼠雖快速有效，但也易導致誤食鼠屍的野生動物或貓狗二次中毒。高雄市野鳥學會近期在高雄旗山地區一處鳥窩發現體內殘留多種老鼠藥的母草鴞屍體，四隻消失的幼鳥也凶多吉少，疾呼各地縣市政府停辦全面性的滅鼠週活動。
食物鏈環環相扣
民進黨立委邱議瑩表示，草鴞以老鼠為主食之一，但因老鼠藥使用過量，致草鴞在食物鏈中吃進過多老鼠藥而間接遭毒死，目前許多縣市仍進行大規模滅鼠活動，應輔導農民轉換作法。
高雄市野鳥學會總幹事林昆海指出，今年在高雄發現三個草鴞巢位繁殖案，其中旗山山區孵出四隻幼鳥，後來發現一隻防衛幼鳥的母鳥死在巢位前，無明顯外傷，消失的幼鳥恐凶多吉少，母鳥送驗發現，藥物殘留為可滅鼠○．三四ppm、撲滅鼠○．一ppm及伏滅鼠○．○一五ppm。學會理事長林世忠呼籲公部門及民間單位重新評估全國滅鼠週活動及滅鼠藥的使用，並推廣生物防治法等作法。
防檢局副局長馮海東表示，大規模投藥毒殺老鼠，會造成老鼠天敵如猛禽、石虎等受二次毒害，反導致老鼠族群恢復更快，因此近年推廣針對玉米等易受鼠害的作物進行防治，也推廣捕鼠籠等傳統作法，目前正開發不易產生二次毒害的替代藥物，若需用藥，也應立即移除鼠屍。
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