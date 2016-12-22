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剪翅賽鴿飛不高 慘被野狗撲咬

2016-12-22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕廿多隻遭剪斷翅膀的賽鴿，因無翅可飛，慘遭成群野狗攻擊，所幸熱心農友發現後，伸手救援，救回七隻，仍有十多隻被咬死；嘉義縣家畜疾病防治所已介入調查，將根據賽鴿腳環編碼尋找鴿主，釐清事件原由及究責。

20幾隻只救回7隻

約一週前，東石鄉蔡姓農友在農田發現成群野狗正在追逐攻擊賽鴿，納悶的是，賽鴿根本飛不高，只能短距離飛行，幾乎是在奔跑逃命，他便冒著危險驅趕野狗。經檢視，這些賽鴿的翅膀都被剪斷，才會任由野狗攻擊，被救回的七隻，待評估能安全飛行後會放飛。

林姓鴿友說，賽鴿被集體剪掉翅膀的事件很少聽聞，因為飼養賽鴿者視鴿子如寶貝，他質疑可能是擄鴿集團勒索未成、剪翅報復，希望相關單位正視擄鴿勒贖的嚴重性，將不肖份子繩之以法。

嘉義縣家畜疾病防治所所長李建霖表示，這種剪翅虐待行為已違反「動物保護法」，可裁罰三千元至一萬五千元，將循賽鴿腳環及編碼尋找鴿主，釐清是遭鴿主懲罰或擄鴿集團下的毒手。

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  • 嘉義縣政府將根據賽鴿腳環編碼尋找鴿主，釐清剪翅事件來龍去脈。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府將根據賽鴿腳環編碼尋找鴿主，釐清剪翅事件來龍去脈。（記者蔡宗勳攝）

  • 遭棄置農田的賽鴿，翅膀都被剪斷。（記者蔡宗勳翻攝）

    遭棄置農田的賽鴿，翅膀都被剪斷。（記者蔡宗勳翻攝）

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