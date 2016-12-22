剩11天可緩衝調整／居家服務支付新制倉促 被轟送長照上路
2016-12-22
〔記者彭琬馨、林惠琴／台北報導〕長照二．○明年初就要上路，衛福部日前公布居家服務支付標準，引來第一線服務機構與相關人員大力反彈。民進黨立委王榮璋表示，二十日才公布新的支付標準、一月一日就要上路，「十幾天溝通就可以嗎？」質疑衛福部倉促作法根本是「送長照上路」。
王榮璋說，衛福部前天通知民間團體召開居家服務支付標準擬定會議，昨天提出一本由社會保險司計算出來的居家服務支付時數，同時宣布新制將於明年一月一日上路，緩衝調整時間嚴重不足，讓許多第一線機構非常傻眼。
第一線機構傻眼 立委轟衛福部
王榮璋指出，公布的新制中，需廿四小時照顧、最嚴重失能等級的失能者，分配到的照護時數一個月僅有九十三小時，平均一天只有三．一小時，與現制一個月九十小時相差不遠，批評衛福部拿了長照資源，卻沒有提升長照品質。
拿了長照資源 沒提升長照品質
衛福部社會及家庭署副署長陳素春表示，居家服務支付標準給付共分八級，級數愈高、補助額度也愈高；給提供服務單位的費用，除了定額支付以外，對於特殊失能者，例如罹患特殊疾病、有抗拒照護情形等，都會再支付加成。將再徵詢各界意見，並完善配套措施後，明年第二季才會實施。
衛福部︰支付標準 明年第二季才實施
此外，現行「長期照顧服務法」第十五條中已明定菸捐為長照財源之一，立法院社福及衛環委員會昨初審通過長照法部分條文修正草案，由於朝野立委對於在長照財務來源中增列遺贈稅、菸稅等收入該如何分配沒有共識，全案一字未動全數保留至朝野協商再行處理。
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