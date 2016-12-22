頂新未煉豬油 致癌物高出他牌200倍

2016-12-22

頂新劣油案休兵百餘日 檢辯再激戰

〔記者楊政郡、楊雅民／綜合報導〕台中高分院審理頂新劣油案，休兵百餘日後昨開庭戰火再起！檢方公布驚人數據，衛福部委由輔仁大學食科系進行研究發現，在頂新公司未精煉豬油驗出可致癌物雜環胺（Has），高出其他未精煉市售豬油兩百倍；驗出可致動脈硬化等膽固醇氧化物（COPs），已精煉豬油竟比未精煉豬油還要高出數倍至數十倍，檢方質疑劣質油在越南是當飼料用，原審及被告等卻口口聲聲說精煉後可以給人吃！

輔大研究 未頂新精煉豬油驗出可致癌物

蒞庭檢察官的論告書指出，輔仁大學食科系執行衛福部「劣質油品對健康影響暨油品檢測技術開發」的研究報告中指出，頂新公司油脂具有潛在危害人體健康，在Has部分，在頂新未精煉豬油其總含量，比市售其他未精煉的豬油，都高出兩百多倍，十分恐怖。

在COPs部分，無論已精煉或未精煉的豬油，頂新均比市售已精煉或未精煉的豬油，高出數倍及數十倍，更奇怪的是精煉後的COPs總含量，竟高於未精煉前的總含量。目前Has及COPs，我國未列為食品安全檢驗項目，但仍足以佐證，頂新公司油脂品質之劣。

頂新聲明指出，COPs和Has被歸類為「氧化物」。COPs是油脂與空氣接觸後自然產生的物質，Has則是蛋白質高溫自然產生的物質。採樣後油脂未受妥善保存，就會產生氧化物。

從證人轉告訴人 油商批頂新盼嚴懲

另，來自新北市的芳福公司代表梁振堂，原是檢方傳喚的證人，卻臨時遞狀轉為告訴人，痛批頂新缺乏企業良心，頂新說要提供卅億食安基金，如今基金在何處？不過是為了脫罪而已，希望法官思考此案如判無罪，將是我國食安大崩盤，也讓民眾無從求償。

頂新30億食安基金到位 與北醫大合作

頂新集團表示，魏家四兄弟以個人資金捐出的卅億元食安基金已於去年設置於台新銀行進行信託管理。今年七月上旬，在潤泰集團總裁尹衍樑居中幫忙下，與台北醫學大學合作，北醫大將與食安基金及食安改革委員會合作，建立各式食品安全檢測標準並建立標準作業流程，同時宣導正確食安及營養觀念，培養食安人才，強化食品安全。