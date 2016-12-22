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機捷29、30日履勘 春節前可望試營運

2016-12-22

桃園機場捷運12項履勘前應改善事項都已處理完畢，交通部選定12月29、30兩日辦理履勘作業，若履勘待改善事項不多，而且能在一週改善完成，機捷春節前試營運機會就相對大，將以行政院長林全指示，春節前後通車為目標。

不過，桃園機場捷運A3站原本有「預辦登機，附掛行李」服務卻「消失」。桃園市長鄭文燦昨天表示，桃園大眾捷運公司會爭取於A3站擴充服務，通車後視營運狀況向交通部提出申請，也考慮在A18站再設一處預辦登機點。

高鐵局總工程司鍾維力表示，目前機捷A1、A3兩站都有預留設置預辦登機設施的空間，是否要辦理預辦登機服務，要看市場需求。

（記者陳昀、鄭瑋奇）

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  • 桃園機場捷運12項履勘前應改善事項都已處理完畢，春節前可望試營運。（資料照，記者謝武雄攝）

    桃園機場捷運12項履勘前應改善事項都已處理完畢，春節前可望試營運。（資料照，記者謝武雄攝）

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