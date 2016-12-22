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收1268萬回扣 前新北聯醫主任判刑12年

2016-12-22

〔記者王定傳／新北報導〕新北市立聯合醫院心臟內科前主任陳識中，從九十八年起在辦理院內心血管中心等申購案時，以擔任複審人員權力，護航業者得標，再收取總計一二六八萬餘元回扣，購買房產、名錶等，新北地院依採購辦公用器材收取回扣罪，判十二年徒刑，另外被控收賄的前院長沈希哲，獲判無罪。

陳識中月薪40萬還收賄

判決書指出，具有博士學位的陳識中原是萬芳醫院心臟科醫師，九十七年九月起借調到台北縣立醫院（改制前），期滿後任心臟內科主任，每月薪資高達卅至四十萬，也是採購案的複審人員，可決定廠商是否可投標。

九十八年間，醫院公開招標「高階心臟彩色超音波儀」，博而美公司與陳識中達成決標價金十八％回扣比例共識，陳識中先將一家投標公司以不符投標規格為由排除後，由博而美與另一間公司競標，博而美得標後給五十七萬元回扣。

陳識中另與宜德醫材公司及德全立儀器公司合作，規劃含心血管照護中心在內的心臟科採購案，陳騙稱回扣要上繳「老大」，還帶業者拜會不知情的院長沈希哲，包含九十八年由陳所提出的「廿四小時心電圖分析系統」、「手提式心臟血管彩色超音波機組」、「全頁式解析心電圖機」申購案，均與業者合作，收十五％至十六％不等回扣，金額五萬至卅六萬餘元不等，交款地點都在北市某雪茄店內。

其中，金額最大的「心血管中心」案，陳識中除與業者達成十三％回扣共識外，他謊稱「老大」要求先付一半回扣等，共收一一五五萬餘元；陳識中認罪，繳回犯罪所得，可上訴。

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  • (示意圖，與新聞事件無關)

    (示意圖，與新聞事件無關)

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