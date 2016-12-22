冬至飆破30度 板橋、台中、嘉義高溫創紀錄

2016-12-22

〔記者甘芝萁、楊綿傑／綜合報導〕昨天是冬至，但昨午中部以北多處氣溫都達攝氏卅度以上，板橋在下午一時甚至飆到卅．九度，台中則出現卅．八度，台北觀測到卅．六度，嘉義觀測到卅．一度。

板橋、台中、嘉義站的冬至溫度，都創下設站以來最高溫紀錄，台北站冬至高溫則是史上第三高，超越去年冬至的卅．五度，不少人直嘆冬至像夏至。

去年冬至也出現高溫、隔年一月卻出現酷寒寒流。氣象局表示，目前預測明年一、二月多為高溫機率仍高。

明起濕冷 低溫探14度

氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫會下降，中部以北、東半部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，南部有局部較大雨勢發生的機率。

明（廿三）日氣溫更低，降雨又降溫，北部空曠處低溫恐僅剩十四度，中部以北低溫約十五度，南部及東部低溫約十七度，明顯有涼意。廿四日耶誕夜溫度也偏低。東北季風要到週日、下週一才會減弱，逐日回暖。

此外，昨關島南方海面形成一個熱帶性低氣壓，目前距離台北東南方約三千多公里，有機會發展為輕度颱風，但侵台機率不高。

中南部今日空氣不良

昨天空氣品質也不佳，中南部一早就有十七個測站達到紅害等級；今天因有鋒面南下，北部空氣品質可望好轉，但西半部仍受細懸浮微粒（PM2.5）影響，中部以南普遍都是「警戒橘」燈號，對敏感族群有危害，南部更將亮起「不良紅」燈號。