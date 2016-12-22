興航協商期資遣員工 北市將再開罰105萬

2016-12-22

〔記者盧冠誠、張凱翔、姚介修／綜合報導〕復興航空桃園機場站今天最後一天運作，明天撤站。此外，債權銀行團持續清算興航資產、勞資第三次強制協商破局。北市勞動局擬向中央函請限制興航實際負責人、董監事會，包含母集團國產實業的董監事出境。興航企業工會今早將赴凱道遊行，盼勞動部及交通部介入處理。

工會盼中央介入處理

興航因大量解僱未通報勞動局，已被罰五十萬元。北市勞動局昨指出，興航又於協商期間違法資遣一五○○名員工，將再依《大解法》開罰五十萬元、並依《行政罰法》第十八條加碼再罰廿五萬。積欠員工津貼部分還會依《勞基法》處卅萬元最高罰鍰。

台北市勞動局長賴香伶說，興航無預警解散讓一七○○多人失業，是北市近年最大勞資爭議，呼籲本月廿九日第四次強制協商會議前，勞動部、交通部、民航局及金管會能找債權銀行團，成立跨部會專案小組施壓興航。若明年一月廿二日資遣日到期，仍未付出員工薪資、遣散費等，將函請勞動部限制興航負責人、董監事和母公司國產實業董監事出境。

北市擬函請限制董監出境

勞動局強調，經三次協商會議資料計算，興航的勞退專戶、信託資金不足以支付勞基法法定的工資、退休費和資遣費，興航承諾「全面跳票」。

債權銀行向國產集團嗆聲

復興航空今天也將與兆豐商銀為首的債權銀行團開會，一位債權銀行主管表示，若飛機無法於明年二月底賣出，銀行團將接手，不擔心興航不交出維修及飛行紀錄相關文件，「畢竟國產集團還得跟銀行往來吧」！

對遠東航空爭取重整興航，債權銀行主管認為，可能是遠航考量不易向銀行融資，想利用承接興航來擴充機隊，但銀行團只想儘快賣掉飛機、拿回債權，不考慮重整。

興航桃園機場一期航站辦公室，昨天員工齊聚拍攝「畢業照」，興航員工向旅客鞠躬並說：「復興航空桃園站下台一鞠躬。」不少旅客眼眶泛紅，場面感傷。