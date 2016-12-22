興航協商期資遣員工 北市將再開罰105萬
2016-12-22
〔記者盧冠誠、張凱翔、姚介修／綜合報導〕復興航空桃園機場站今天最後一天運作，明天撤站。此外，債權銀行團持續清算興航資產、勞資第三次強制協商破局。北市勞動局擬向中央函請限制興航實際負責人、董監事會，包含母集團國產實業的董監事出境。興航企業工會今早將赴凱道遊行，盼勞動部及交通部介入處理。
工會盼中央介入處理
興航因大量解僱未通報勞動局，已被罰五十萬元。北市勞動局昨指出，興航又於協商期間違法資遣一五○○名員工，將再依《大解法》開罰五十萬元、並依《行政罰法》第十八條加碼再罰廿五萬。積欠員工津貼部分還會依《勞基法》處卅萬元最高罰鍰。
台北市勞動局長賴香伶說，興航無預警解散讓一七○○多人失業，是北市近年最大勞資爭議，呼籲本月廿九日第四次強制協商會議前，勞動部、交通部、民航局及金管會能找債權銀行團，成立跨部會專案小組施壓興航。若明年一月廿二日資遣日到期，仍未付出員工薪資、遣散費等，將函請勞動部限制興航負責人、董監事和母公司國產實業董監事出境。
北市擬函請限制董監出境
勞動局強調，經三次協商會議資料計算，興航的勞退專戶、信託資金不足以支付勞基法法定的工資、退休費和資遣費，興航承諾「全面跳票」。
債權銀行向國產集團嗆聲
復興航空今天也將與兆豐商銀為首的債權銀行團開會，一位債權銀行主管表示，若飛機無法於明年二月底賣出，銀行團將接手，不擔心興航不交出維修及飛行紀錄相關文件，「畢竟國產集團還得跟銀行往來吧」！
對遠東航空爭取重整興航，債權銀行主管認為，可能是遠航考量不易向銀行融資，想利用承接興航來擴充機隊，但銀行團只想儘快賣掉飛機、拿回債權，不考慮重整。
興航桃園機場一期航站辦公室，昨天員工齊聚拍攝「畢業照」，興航員工向旅客鞠躬並說：「復興航空桃園站下台一鞠躬。」不少旅客眼眶泛紅，場面感傷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 澳洲少女爽開300人派對 損毀裝潢惹毛房東
- 基隆港第668888位旅客 馬國華僑獲大禮
- 網紅歌手模仿帕華洛帝 網友：表情也太有戲
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 新光三越台中中港店 打造饕客天堂
- 證券行情表、證券表格
- 冬至圓耶誕禮 廖志城送「蒙愛」
- 竹市食物森林 首批蔬菜喜收成
- 「大小姐」7年了！混血兆絃神似張榕容+許瑋甯
- 《冷眼集》選制變革 加深權鬥
- 一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴
- 一例一休新制 明起3階段上路
- 大溪高中工程倒塌 5工人殞命
- 《全國好人好事代表》暖心董事長 謝秀琴、黃裕舜今接受表揚
- 南韓總統彈劾案首次預審 要求交代朴槿惠行蹤
- 2年來最快！ 美國Q3成長率又上修至3.5％
- 夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐
- 路燈移至靠山側 外木山景色更遼闊
- 兩校發起鞋盒傳愛 助弱勢兒圓夢
- 「大家都喝了」少年自爆喝毒咖啡
- 旗下強投未入經典賽 葉君璋︰考量國際賽實績
- 遭撤職榮譽大使 神力女超人批不公
- 空手觸霉頭 賊拆不鏽鋼門搬走
- 禮儀公司賣生前契約投資 詐150人7100萬
- 高校女群聚抽菸 婦苦勸遭罵跑
- 柯薇妥娃在家遇劫 持拍左手受傷
- 霧霾長期圍城 北大教授：促發移民及憂鬱症
- 健身摔傷失憶 控業者沒救護
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin questions vote move legitimacy
- 阿福不放棄追夢 激勵「巨」投廖任磊
- 自由談》禁演總鋪師，只因全國賽
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 中繼市場進青年公園 里長撂狠話
- 公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
- 要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交
- 恆春西門發生罕見「墜城」 近20年首見
- 川普2子傳索百萬美元會面價
- 募款缺三成 南台中家扶盼捐輸
- 阿緯陪產12小時 見愛女淚崩
- 兩渣男設局玩摸黑換妻 女遭性侵輕生獲賠
- 手機變行動市民卡 市府擴大發行
- 路面僅重鋪半邊 民怨做半套
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：興航協商期資遣員工 北市將再開罰105萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分