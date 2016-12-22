多元化計程車 高雄月底率先上路
〔記者鄭瑋奇、葛祐豪／綜合報導〕交通部為提升計程車服務而推出多元化計程車方案，高雄市於十一月底開始評選五家申請業者，有四家業者通過，包含中華大車隊、皇冠大車隊及兩家在地車行，最快年底就會有傳統小黃業者以不同風貌及形式上路營運。
4業者通過申請 車身不准用黃色
高雄市交通局長陳勁甫表示，多元化計程車是許多計程車業者的期待，車身、車型及費率均將鬆綁，「車身什麼顏色都可以，就是不能是黃色！」車齡限制五年以下新車，車種以進口車、休旅車為主，也有雙Ｂ名車。
高雄市拔得頭籌的皇冠大車隊，預定十二月廿九日即可上路，其餘三家明年營運。高雄市規定收費下限不得低於一般計程車現行運價（高雄市起跳一．五公里八十五元），上限為現行運價的兩倍。
專用叫車APP 可提供預估車資
多元化計程車讓業者能透過車輛顏色，打造商務、旅遊等特色服務；但不能設置計程車現有車頂燈，載客需透過預約或特約排班。費用方面，由計程車客運業自行訂定，報請公路主管機關備查並公告。
經營多元化計程車須有專門的APP，除要提供民眾車輛廠牌、車號、出廠年份、駕駛基本資料等資訊，輸入起訖點還會提供預估車資；乘客搭車後還能填寫乘車評價，駕駛評價過低，若無法改善則該駕駛不得再駛多元化計程車。對於小黃常被民眾詬病的繞路問題，也提供車輛定位與行車軌跡服務，乘客若認為繞路，可向主管機關申訴，可依道路交通管理處罰條例處六百至一千兩百元罰鍰。
加入「呼叫小黃」運將 遭台灣大退隊
不過，同樣是提供計程車叫車服務的台灣本土計程車媒合平台「呼叫小黃」APP，提供個人或靠行計程車免費加入，讓消費者多一種叫車選擇，已有數千司機加入，台灣大車隊卻針對中部地區使用該APP的司機，要求退隊或移除APP，引發爭議。
交通部官員指出，這類未以任何名目向消費者及司機收取費用的叫車APP營運模式，不算經營派遣或計程車客運業，目前認定沒違反公路法。
台灣大車隊則表示，不管乘客用路招、APP叫車等任何方式搭到台灣大的車，發生糾紛或意外都會要求車隊負責，台灣大為保障乘客安全，要求司機移除APP或退隊。
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