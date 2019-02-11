財神眷顧大基隆 中華電信開出百萬元中獎發票

2019-02-11 17:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕家住基隆市、新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，金山、萬里、汐止的中華電信用戶請注意！2018年11～12月期統一發票雲端發票專屬中獎獎項百萬元，幸運中獎民眾是使用中華電信的用戶，帳單金額為954元。

財政部北區國稅局基隆分局表示，因為受到春節連續假期影響，中華電信總公司將於明天（12日）以雙掛號寄發中獎通知及發票到幸運兒的住家；基隆分局提醒幸運兒，中獎發票領獎期間從2月6日至5月5日，受到財神眷顧的幸運兒，可向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫各分行、金門信合社、連江縣農會等實體兌獎據點辦理兌領，以免逾期兌領，與財神爺擦身而過。

財政部北區國稅局基隆分局表示，財政部於今年1月1日起推行「統一發票兌獎APP」提供24小時全天候線上兌領載具儲存之雲端發票及電子發票證明聯五、六獎中獎獎金撥付至設定帳戶，不僅中獎不漏接、免印花稅而且不受代發獎金單位營業時間之限制，為鼓勵民眾下載使用，並舉辦抽獎等好康活動，歡迎民眾下載使用並預祝中大獎。

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