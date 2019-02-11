關山小鎮市集導覽老店 1小時的人文輕旅行

2019-02-11 16:51

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮迄今保留了不少老店，在地青年發起老店導覽，結合每個月一次的關山小鎮市集活動，帶著民眾進行一趟老店輕旅行，讓更多民眾認識小鎮街道上的老行業及店鋪。

關山鎮中山路、三民路轉角處的雜貨店，早期是在地居民、山上伐木工人購買生活用品的重要去處，店內商品從菸酒、糖果，到嬰兒用品都賣，種類包羅萬象，隨著交通便利，連鎖超商進駐關山，雜貨店內貨品種類、消費人數雖然減少，卻保留了昔日的木造矮房，就連算盤、櫃台還是原來樣貌。

在地青農、關山小鎮市集主辦人黃惠玟表示，每個鄉鎮都有自己的文化特色，在地居民希望有屬於小鎮的活動，每月一次的市集去年起嘗試寫春聯、畫狐狸面具等親子活動，今年嘗試帶入導覽，帶著民眾在鎮上「尋百工」，1小時的輕旅行走訪老刻印店、理髮店、雜貨店等老行業。

導覽員賴怡方說，關山鎮上的老行業，都有屬於自己的故事，帶著民眾輕旅行，希望透過導覽，對這些被人認為是夕陽產業的老行業有更進一步的認識，或許還能多帶一些新客人進來，讓店家有回春的機會。

雜貨店老闆娘陳美嬌見遊客前來，開心地說明店內陳設，還拿出早期使用的算盤，讓參與輕旅行的遊客認真研究起算盤用法，陳美嬌說，雜貨店原本就是歡迎客人進來，人越多買氣越旺。

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