聲援機師罷工 逾50工會團體怒吼

2019-02-11 16:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航機師罷工今天進入第4天，各行各業逾50個工會團體今天在松山機場前繞行至民航局門口，高喊「捍衛飛安」、「拒絕過勞」、「要飛安、挺罷工」口號，力挺華航機師罷工。華航工會理事長朱梅雪痛批，華航董事長何煖軒和總經理謝世謙就是這次罷工的幕後推手，這2年華航對工會無所不用其極打壓，猶如白色恐怖，面對主管機關交通部如此囂張跋扈，朱梅雪更帶頭要全場高呼「何煖軒、謝世謙下台！」

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，今天是正式開工第1天，也是機師罷工展開第4天，全台各地各業在此聲援罷工，因為拒絕過勞、維護飛安讓勞工有好的勞動條件是天經地義的事情，勞工已不能忍受外界抹黑言論，說罷工是在勒索大眾，機師工會已經歷經快1年協商，迫不得已在春節罷工，且早在大半年前就預告，甚至演練，但資方仍置之不理，是資方一手造就這個罷工。

陳淑綸表示，AOR是最低標準，但華航營運、人事管理長期有問題，民航局應好好檢視，工會也希望透過此次機師罷工為全台勞工爭取更好勞動條件。期待今天下午雙方協商能順利展開，有好的結果，工會除除聲援華航機師，也聲援辛苦支援的地勤，更強調是聲援真的地勤。

高雄市產業總工會副理事長江健興表示，今天上午光是高雄就有80多家工會聯署挺機師工會，機師工會不會寂寞，全台灣工會一定都挺機師工會挺到底，希望台灣不要在是一個過勞島，如果飛安不安全，所有旅客都很可憐，我們也是消費者應捍衛自己的安全，不希望機師過勞引起消費者的安全問題。

機師工會常務理事陳建財表示，大家都以為機師領高薪、休飽飽，是一份吸引人的工作，但為什麼還有很多優秀年輕人考不進來，就是因為華航大量招募外籍機師，對本國籍和外國籍的學經歷要求天差地遠，嚴重影響國籍機師升遷權利。

華航工會理事長朱梅雪痛批，華航董事長何煖軒和總經理謝世謙就是此次罷工的最大幕後推手，這2年來華航對工會無所不用其極打壓，猶如白色恐怖，就是要讓公司內部產生寒蟬效應。他更質疑，為何華航面對交通部可如此囂張跋扈，他曾和交通部政務次長王國材建議撤換董事長和總經理，但王國材說沒辦法，是不是就是因為何煖軒背後靠山是鄭文燦、謝世謙與蘇嘉全交好的緣故。

同樣身為大眾運輸業的高鐵工會今天也出面聲援罷工，高鐵工會表示，高鐵駕駛員過去也面臨疲勞工時和人力不足，發起罷工後才改變公司人力調配，因此今天一定要站出來支持機師罷工。

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