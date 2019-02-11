流感高峰期未過 勤洗手、戴口罩不可少

2019-02-11 16:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕春節年假及寒假結束，學校開學、民眾開工，台中市衛生局提醒，目前仍是流感高峰期，提醒民眾勤洗手防流感，如有呼吸道症狀時最好應配戴口罩，照顧自己也降低傳染風險。

衛生局指出，根據衛福部疾管署監測資料顯示，2月3日至9日這週，類流感急診就診率全國18.02%、台中市16.88%，相較前一週1月27日至2月2日，類流感急診就診率全國12.62%、台中市12.02%，流感疫情趨勢均持續上升，顯示目前仍是流感高峰期。

此外，並有流感併發重症發生，衛生局指出，從今年1月開始，台中市流感併發重症個案累計29例；目前年假結束，民眾回工作崗位及學校開學，仍不能掉以輕心，應勤洗手、戴口罩預防流感。

衛生局指出，尤其流感流行季節的群聚事件，以校園群聚最多，自去年10月開始至春節前，台中市已有15起校園群聚事件，如今開學後，學生互相接觸機會多，易造成流感交叉感染，增加疫情風險，呼籲學校加強環境衛生，保持教室清潔與通風，加強學生正確洗手、有呼吸道症狀時配戴口罩等個人衛生習慣，生病在家休養，且暫停至補習班及安親班上課。

此外，補習班及安親班若發生群聚事件，亦應通報衛生單位，加強配合防護措施。

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