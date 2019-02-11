「黃金水」解謎 原來是鐵、錳偏高

2019-02-11 15:58

〔記者蔡宗勳／水上報導〕獨居老農依「土地公」託夢鑽井取地下水，靜置後竟成「黃金水」，而且愈久顏色愈深，流經之處則宛若「金色道」，老農嚇得不敢飲用，嘉義縣環保局取樣檢驗結果為鐵、錳偏高，強調即使煮沸也不適合飲用，必須經一段時日抽水後，待水質穩定，再採樣檢測較具代表性。

78歲詹姓老農獨居在嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔丘陵地，因申請自來水需自付幹管費3、40萬元，就自行接山泉水使用，現已年邁要維護長達250公尺的管線力不從心，申請鑽井準備改用地下水。

詹姓老農表示，在屋子北側鑽井無功而返，有天晚上睡覺，夢見著官服的土地公劃出鑽井地點，隨即醒過來，趕緊依土地公指示在屋子南方用石灰做記號，不過工程人員前來鑽探時，卻指這個地點不好，一挖果真碰到岩層，包商建議放棄，但詹某不敢違背土地公，一再拜託，終在60米深處鑽獲穩定水源。

但依「土地公」指示鑿井地點挖出的地下水，經靜置後變成「黃金水」，而且鑽井時挖出來的石頭也呈現玫瑰色，老農質疑是否為特殊地質。

縣環保局表示，新開的水井，原有水層會有沉積物影響到水質，詹姓老農地下水經送驗鐵、錳的金屬含量偏高，由於鐵、錳會造成口感不佳，即使煮沸也不適合飲用，建議抽水一段時日，待水不再變色再檢驗。

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