求姻緣英日語也能通 台南大天后宮推月老三語籤詩

2019-02-11 15:34

［記者劉婉君／台南報導］2月14日西洋情人節，台南市政府與祀典台南大天后宮合作，首創推出月老三語籤詩，一張籤詩同時呈現中、日、英三種語言，4名外籍友人今天下午在台南市長黃偉哲帶領下搶鮮體驗。

台南市打造英語友善城市，迄今已有17間寺廟具有英語友善環境，市府第二官方語言辦公室再為大天后宮等9間廟宇翻譯英文籤詩，目前包括天壇及大天后宮都已可以抽取，因應西洋情人節來臨，4位來自法國、哥倫比亞、菲律賓及美國的外籍友人，今天則到大天后求取月老籤詩。

4人先由黃偉哲和大天后宮主委曾吉連等人帶領，鑽轎腳來到大殿上香參拜後，隨即到月老殿，向月老擲筊求籤，籤詩上除了中文，還有英文及日文翻譯，讓外籍友人可以自己輕鬆了解籤詩的意思。

來自哥倫比亞的洛敏莉抽到上上籤，她說，希望能如籤詩所言，苦盡甘來，覓得良緣。以前和台灣朋友到廟裡，朋友無法用英文解籤，現在有了中英文的籤詩，自己就能了解，真的很方便。

法國籍的Christelle雖然已婚，但她覺得抽月老籤很有趣，以後有別的問題還想再來問一次。

黃偉哲表示，目前部分寺廟也有提供英語線上導覽服務，未來希望能將英語籤詩推廣到更多廟宇。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/