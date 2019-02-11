醫病》扁桃腺發炎不理會 阿嬤感染成超大膿包

2019-02-11 15:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕很多人以為扁桃腺發炎只是小問題，容易忽略治療。台中一名80歲阿嬤扁桃腺發炎未即時就醫，竟惡化成深頸部感染，阿嬤自右側鼻咽到下咽和甲狀腺旁，出現約5×3公分大的感染膿包，幾乎壓扁阿嬤的呼吸道，經手術清創引流，竟引流出20cc膿液，幸治療後順利康復。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科主治醫師徐毓婷指出，阿嬤先是感冒沒看醫生，雖感覺喉嚨略有不適，不以為意，忍了7天，直到聲音嘶啞幾乎無法言語，加上呼吸急促且無法平躺下，一躺平就感到呼吸困難，家人帶她到急診室求助。

因她的右側頸部有明顯的紅腫，經電腦斷層發現，阿嬤從右側鼻咽、口咽，甚至下咽和甲狀腺旁空腔，出現5×3公分長條狀膿包。

徐毓婷指出，因感染膿瘍已壓迫到呼吸道，導致阿嬤只要一躺下來，就會呼吸不順，經手術清創引流出近20cc膿液，阿嬤住院7天後康復出院。

徐毓婷指出，扁桃腺發炎通常是由感冒引起細菌或病毒的感染，也有可能因蛀牙或口腔不潔所引起，阿嬤因有長年糖尿病史，免疫力差，感冒出現扁桃腺炎後未及時治療導致感染化膿，雖然咽喉部長出大膿包，因糖尿病讓她的感覺變遲頓，雖感到喉嚨痛痛的，還以為是感冒所致，以致未能趁早治療。

徐毓婷指出，扁桃腺炎一般多會出現喉嚨痛、吞嚥時疼痛或、頸部淋巴腫大壓痛，提醒民眾不能掉以輕心，尤其老人及糖尿病患者尤需注意，以免惡化成深頸部感染。

8旬阿嬤住院7天後康復出院時，對著徐毓婷直說，這場大病讓她有新體悟，以後一定要好好享受生活，結果阿嬤第一次回診時染燙頭髮，看起來年輕許多，還說常約朋友外出走走，不再每天「睡到自然醒」，生活充實多了。

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