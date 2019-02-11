「我是誰？」 林媽利醫師受邀到台南主講「台灣血緣」

2019-02-11 14:48

〔記者蔡文居／台南報導〕「我是誰？」「台灣人是誰？」台南市議員李啟維表示，他將邀請血液權威林媽利醫師，於2月15日（五）下午2點，在台南市議會舉辦一場有關「台灣血緣」專題演講，以深入淺出的方式為大家從基因研究找尋解答。

李啟維今天在南市議會召開記者會表示，在睽違多年後，很難得又邀請到

林媽利醫師來到台南演講。 林媽利醫師是國際知名血型專家、分子人類學家，早期因研究台灣人的特殊血型及建立台灣的捐血輸血制度，而被尊稱為「台灣輸血醫學之母」。

李啟維表示，近來因為資訊的發達，有關各方面研究台灣歷史的資料逐漸浮出檯面，引起世界人類學者很大的興趣，也增加台灣人對自己身份認同的探討，所以他們才會邀請林媽利醫師到議會演講，以解大家疑惑。

李啟維說，像他們這一代年輕人所讀的書，還是脫離不了統治者的黨國教育，出社會後才比較有機會接觸到台灣真正的歷史文化，難怪社會上會產生國家認同的錯亂。

他說，他非常敬佩國內外學者，能夠從語言、考古、植物、血液各方面不斷的研究出，台灣是南島語系民族的發源地，近年來就有紐西蘭毛利人來台灣尋根。林媽利醫師能夠撥空南下演講相當難得，希望這場演講能讓大家對認識自己的身分有所幫助。

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