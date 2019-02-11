苗栗頭一遭 婚姻平權遊行5月上街頭

2019-02-11 14:57

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗在地青年成立「苗栗愛轉來平權遊行小組」，將於5月11日母親節週末，以「愛轉來」為主題舉辦苗栗首場平權遊行。召集人夏立民表示，希望藉此活動跨出同溫層，除讓更多鄉親看見性別多元，認識平權訴求，並盼邀請在外打拚的遊子返鄉支持，讓每個家庭看見愛的美好。

去年底同婚、性別教育等相關議題的公投案中，挺同派遭遇大挫敗，其中苗栗縣於第10案「民法限定一男一女結合」開出超過76%的同意票、第14案「民法婚姻保障同性別二人建立婚姻關係」開出逾71%的反對票，對性別平權的接受度仍普遍低於六都等城市。

夏立民表示，苗栗民風純樸，對兩性觀念也相對保守，全縣總人口數約56萬，粗估約有5萬名同志，但目前縣內註記的同性伴侶僅27對，因此選在母親節前夕，舉辦愛轉來平權遊行活動，盼能在家鄉創造對話，讓更多鄉親認識訴求，也讓同志們能勇敢追求幸福。

系列活動將於3月開始募集在地友善店家，並由志工跟著垃圾車宣傳訴求，4月則舉辦平權講座、小物工作坊及性別主題書展，主遊行則於5月11日下午1點，從竹南運動公園集合出發，繞行頭份、竹南市區，晚上回到公園舉辦藝文活動。

婚姻平權大平台召集人呂欣潔、縣議員曾玟學、宋國鼎、陳光軒也表達力挺，宋國鼎說，公投結果反映許多人對該議題未充分認識，希望藉此活動讓苗栗性平向前邁進，也盼縣府能加強正確知識推展，增加友善對話及避免汙名化。

去年公投結果，7成以上民意要求立法機關另訂同婚專法，立法機關須修訂現行民法或另訂專法，承認同性婚姻，若5月24日前未頒布相關法令，則依大法官748號釋憲文，同性伴侶將可適用現行民法成為配偶，因此今年也被同婚團體視為「婚姻平權元年」。

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