噁！發霉撕掉繼續賣 反映後店家只肯換漢堡皮

2019-02-11 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕漢堡皮發霉店家卻掩飾照賣，被消費者發現竟回應裡面的肉還能吃，只願意換漢堡皮，讓消費者氣壞了。

一名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，他在路上隨機選了一間早餐店，點完早餐就到座位上等待餐點到來，漢堡上桌後，原PO一看外皮麵包缺了一角，且缺角的地方，似乎還被故意放在包裝紙的底部，讓原PO感到相當奇怪，原PO觀察漢堡皮，看到有很多詭異的芝麻黑點，接著細看漢堡缺損的一角，發現漢堡皮竟然發霉了，原PO震驚地直呼，「真的很誇張！如果沒缺這麼一角，我有可能就直接吃下去了」。

原PO趕緊向店家反映，沒想到店家卻回應，「只有漢堡皮發霉裡面肉可以吃，我幫你換漢堡皮」，已經沒有胃口的原PO一聽回絕，「不用了」，付了漢堡以外餐點的錢後，隨即離去，店家只是淡淡地說聲不好意思，明知發霉卻仍販賣，原PO氣憤地說，「吃到不知道要拉幾天」。

網友看完紛紛留言，「太扯，黑心店家」、「真的可以檢舉了」、「可能是過年前放到現在的喔」、「誇張欸...居然只說換麵包」、「說不定一整籃都是發霉的...換來換去都一樣」、「這種還敢要人家吃」、「也太沒良心了吧...拿消費者健康開玩笑，那天不知道有多少人吃下發霉漢堡了」。

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