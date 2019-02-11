推動食農教育 中山大學打造開心農場

2019-02-11 14:41

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學學生選修跨院課程「都市農業與永續發展」，並在校內一處空地開闢出「西灣小農場」，栽種出玉米、高麗菜、秋葵、紅藜等作物，學生負責灌溉施肥外，也透過食農教育課程，體會粒粒皆辛苦的真義。

「食農教育是一種強調『親手做』的體驗教育！」中山西灣學院副教授林季怡指出，課程一開始就面臨整地、翻土等挑戰，因原地參雜許多石塊、磚塊，需一吋一吋地翻土挑出來，但在師生齊力合作，2小時便完工。

助理教授李育諭也說，但在整地前，師生也拜訪高雄市政府農業局、高雄市農會及高雄區農業改良場，並事先閱讀相關文獻，了解全球糧食議題，對種植工法、上下游產銷以及有機農業的認可等面向也要有進一步的認識。

李育諭說，學生除了日常灌溉施肥，課餘閒暇時間也會到西灣小農場查看，看著玉米從小幼苗到長成金黃米粒、高麗菜結球，便覺得療癒。

「當人們對土地產生情感，便能懷抱感恩的心。」林季怡認為，不只是修課同學，任何到西灣小農場的師生、居民，甚至是遊客，都能關懷這片土地。透過食農教育課程，學生不只學習到書本上關於土地與作物的知識，更深深體會到粒粒皆辛苦的真義。

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