不滿被質疑 「真正第一線地勤」下午重返交部抗議

2019-02-11 14:37

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第4天，昨天有華航地勤員工自發性串連，到交通部前抗議，強烈表態反對罷工，但事後遭批到場者均非基層，其中有不少人其實是華航主管職。為此，地勤人員今天醞釀二度集結，將於下午5點重返交通部前抗議。

地勤抗議罷工，卻遭質疑為資方動員，且真正第一線地勤都在上班，反罷工的華航員工不滿，強調抗議是自發性，今天也將有真正第一線地勤到場反對罷工。

「罷工無理，反對罷工」，反罷工的地勤表示，這幾天華航罷工，新聞媒體一面倒採訪、播放「桃園機師職業工會」理事長李信燕畫面，也播放受訪的機師、華航企業工會理事長劉惠宗相關發言，「但他們全都是支持罷工的一群，新聞畫面卻只有他們在呈現。」

他說，他們這些默默一群的華航員工，公司現在面臨危機，難道毫無作為？難道只靠新聞媒體、名人與網友幫地勤說話？難怪記者說全體華航員工支持罷工。

反罷工的地勤指出，今天下午5點，交通部將主持第二次勞資協商，號召各位同仁前往抗議，表達訴求：「罷工無理，反對罷工」、「拒絕讓競爭對手的長榮機師決定華航未來」，呼籲員工下班後自行前往，或自行提早請假，直接到交通部門口前表達訴求，人越多，越表現出力量，不要只有一種或少數聲音被播送出，而佔多數的心聲被隱藏，行動就從自己開始做起。

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