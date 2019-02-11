新竹市十大公有停車場 全面採無人自動化管理繳費

2019-02-11 14:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今年起推動10處戶外停車場無人自動化管理，將公有戶外停車場進行自動化升級，未來民眾不用持停車單到超商繳費，可以直接在自動繳費機繳費，包括農產運銷公司旁停車場、後火車站停車場都已啟用，改以無人自動化停車場計費方式，停車超過1小時後，以半小時為單位計費，除停車繳費更方便，也不會忘了繳停車費。

交通處表示，10處戶外公有停車場包括農產運銷公司果菜市場、後火車站、停七、湳雅街、台溪、東園市場、北大路、東區區公所及站前停一、停二機車停車場，其中果菜市場停車場、後火車站停車場已於春節前啟用，本週開始將陸續啟用停一、停二兩處停車場，10處的自動化升級工程會在3月底完工啟用。

交通處長倪茂榮表示，過去竹市多處公有停車場倚賴人工開單收費，民眾得拿著繳費單到便利超商排隊繳費，若忘繳常累積一堆繳費單，還要面臨被催繳且加收費用情況，也產生更多行政程序與資源浪費，採用無人自動化管理，以柵欄設備與代幣管制車輛進出，以代幣取代紙張，也不用再找超商繳費，既環保又便利。

倪茂榮說，東區區公所後方的停車場停車格數少，加裝柵欄佔據空間，因此在該處試辦「影像智慧停車柱」，停車場無柵欄也無須拿取代幣，將車停放車格後，停車柱就能智慧辨識車牌，等同取幣入場，離場前到繳費機繳費後即可離場，使用者輕鬆停車、繳費離場更快速，若民眾沒繳費離場，也提供多元繳費管道如第三方支付、全國繳費網等即時繳交停車費方式，可減少代收手續費支出。

除東區區公所停車場，其餘9個停車場比照無人自動化停車場計費方式，每小時20元，停車超過1小時後就改以半小時計費，過去人工開單是每小時收費1次，以停車1小時20分鐘為例，過去需繳2小時費用40元，現在使用無人自動繳費系統，則會以1.5小時計費繳30元，不僅自動化還能幫民眾省荷包。

交通處表示，無人自動化管理後，身心障礙車輛仍可持竹市身障者身分證，到智慧化繳費機辦理3小時免費停車優惠，若未帶身分證或無身分證者，或未登記的外縣市身障者，請先行繳納停車費，並自停車當日起15日內，憑當次繳費收據及身心障礙手冊或身心障礙者專用停車位識別證，可到市府交通處停車場管理科辦理優惠退費，外縣市身障者登記後，未來就可在智慧繳費機直接辦理停車優惠。

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