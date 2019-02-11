過份！鄰近民生用水取水口 野溪疑遭毒魚

2019-02-11 14:27

〔記者佟振國／南投報導〕是誰這麼過份？久旱不雨，山區水源已捉襟見肘，但南投縣國姓鄉乾溝野溪春節期間卻疑遭人違法毒魚，不僅水面、溪底遍布各類大小的魚蝦屍體，不到10公尺就是供應當地120餘戶居民民生用水的簡易自來水取水井，近400人安全堪虞，目前公所已緊急斷水並採水送驗，也要報警設法揪出禍首。

暖冬影響，國姓鄉山區去年入冬以來至今少有明顯降雨，河川、野溪水位驟降，不論民生用水或農業灌溉都已相當吃緊，乾溝村136縣道旁重要民生、農業水源乾溝野溪，卻還傳出非法毒魚事件。

住在溪畔的黃姓民眾表示，2月7日大年初三聞到腐爛的臭味，前往野溪的攔砂壩查看，發現溪裡漂浮魚群屍體，包括石賓、溪哥、山鰱仔等珍貴魚種，除了惡臭，空氣中也有刺鼻的酸味，由於水中生物大小無一倖免，懷疑是過年期間有人非法毒魚。

馮姓居民指出，村內4年前好不容易爭取到簡易自來水，在乾溝野溪旁設置取水井，將水抽取到蓄水池，再供應當地120餘戶約400人使用，但現在取水井距離疑遭毒魚的河段不到10公尺，擔心一旦溪水有毒並滲入地下，居民取水飲用將危及健康。

乾溝村長田基堯已緊急通知居民暫時不要飲用簡易自來水，今天簡易自來水管委會也派員採取簡易自來水及溪水送台中化驗，「在確認水質狀況前，居民的生活肯定大受影響。」田基堯十分氣憤，也痛心乾溝野溪近幾年保護得當，魚蝦資源豐富，更被選為也簡易自來水水源，如今一夕破功，毒魚行為實在要不得。

公所農經課表示，毒魚行為涉及漁業法、農業法，乾溝野溪是當地簡易自來水水源，也違反刑法妨害公眾飲水罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，若致人死傷刑責更重，民眾千萬不要以身試法，也希望村民加強守望相助，發現可疑人士及行為立即報警處理。

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