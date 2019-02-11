環署春節稽查174廚餘養豬場 64場違規

2019-02-11 14:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕預防非洲豬瘟，環保署今年9天春節假期間稽查174個廚餘養豬場，多達64場違規，其中34場依違反廢棄物清理法告發，包括「以廚餘餵豬卻未取得再利用檢核」、「收受廚餘未依規定記錄來源、數量」等，後續將由地方環保機關依法處分。

環保署表示，春節期間針對全國736場已取得再利用檢核的廚餘養豬場進行電話宣導，呼籲業者務必強化自主管理，廚餘必須確實蒸煮攝氏90度、1個小時以上，才可以餵豬。

環保署督察總隊表示，廚餘餵豬未取得再利用檢核或未依規定紀錄來源、數量者，可依照廢棄物清理法開罰1200至6000元，且要求限期改善，未改善者將按日連續開罰；而今年春節期間共稽查174場廚餘養豬場，上述違規狀況出現在台中市、彰化縣、南投縣和屏東縣。

環保署說明，春節之後，將由縣市政府防疫、農政、環保單位持續辦理聯合稽查工作，加強取締違法情事，對於未取得再利用檢核而違法使用廚餘的養豬場，除依法告發，並由農政機關輔導在108年3月31日前改餵飼料或離牧。同時環保署也將加強管理736場已取得再利用檢核的廚餘養豬場，確實落實將廚餘高溫蒸煮後再養豬的規定。

環保署強調，將持續全力共同防範非洲豬瘟，除請民眾配合廚餘瀝水、分類及惜食減量之外，也請廚餘養豬業者能確實落實將廚餘高溫蒸煮後再養豬的規定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/