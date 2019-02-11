基隆港旅客大樓改建 最快9月完工

2019-02-11 14:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港郵輪旅客去年破百萬人次，陳舊的東岸客運大樓不敷使用，基隆港務分公司申請改建，基隆市政府在春節前已經核准建照；基隆港務分公司表示，東岸客運大樓改建工程已經發包，近日將動工，最快今年9月底前。

基隆市長林右昌今天受訪時表示，改建後的基隆港東岸旅客大樓將以嶄新面貌、開闊的空間，提供更好的服務品質、更多的服務人次，新客運大樓的空中花園平台，也會成為眺望基隆港的新據點。

此外，城際轉運站歷經6次流標，近日後的招標，應該會比較順利，待動工後，城際轉運站樣貌就會逐漸浮現；中正公園景觀電梯也會在農曆年後再次招標，相信今年內就可以看到雛形，讓大家對於中正公園未來發展有更多想像。

林右昌指出，屬於5、6年級生共同記憶的中正公園兒童遊樂場整建，也將在今年動工，希望在年底前初步完成；另外大基隆歷史場景古蹟修復工程，其中較重要的要塞司令部，也可以在年底前動工，這都是今年很重要的重大工作，在未來這一年可以看到很多建設跟工程啟動，也會逐漸呈現在大家面前。

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