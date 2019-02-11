超夯收心操！學童騎哈雷警車大呼過癮

2019-02-11 13:50

〔記者湯世名／彰化報導〕超夯收心操！今天是國中、小學開學日，各校紛紛舉辦別出心裁的收心操，其中彰化縣警局婦幼隊讓國小學童穿上警察背心，騎乘迷你哈雷警車逛校園，模樣帥氣十足，學童們大呼：「過癮」，開學第一天就留下難忘的回憶。

婦幼隊今天開學首日在彰化市信義國小舉辦「小小正義使者~GO」活動，讓學童體驗最夯的新操，由30多名男女學童輪流穿上刑警、交警的警用背心上衣，跨上迷你哈雷警車，緩緩行駛在校園裡，英姿煥發。

學童們還參加婦幼隊有獎問答、觀賞「網路常見誘騙類型」宣導影片，讓小朋友了解網路安全，加強自我防護，最精采的還有交通隊員警「嗶嗶哥」江敦霖，教導學童認識交通指揮的9大手勢，小朋友們興奮高舉交通指揮棒，隨著哨音變換各種手勢，熱鬧逗趣。

信義國小校長曹建文說，平時學校周邊都由彰化警分局莿桐派出所員警負責學童一整天的上學、放學安全維護，今天活動也以體驗式的教學方式，讓學童了解員警的護童與交通指揮勤務，勇於撥打113、110求助，也能發揮同理心，體會警察工作的辛勞，堪稱是一場難忘的收心操。

彰化縣警局長林順家指出，兒童安全觀念以新鮮有創意的方式來傳達，讓婦幼工作向下扎根，藉由情境教學，實際帶著學童一起到周邊步行巡邏，更能深刻感受到警察叔叔用心保護學童的安全。

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