中市公車停靠區科技執法宣導期將屆 2月底違停將開罰

2019-02-11 13:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局選擇新光三越、大遠百前的公車停靠區為示範點，去年12月正式啟動公車停靠區科技執法，以智慧化設備取締車輛違停，啟動後違停數逐漸減少。交通局表示，目前為宣導期，為有效提升執法效能，預定2月底對違停車輛進行取締開罰。

交通局指出，由於駕駛人常因貪圖一時方便，將車輛違規停放於公車停靠區，導致公車無法沿路邊靠站讓乘客上下車，常衍生事故，市府獲中央經費補助，去年12月15日先在新光三越、大遠百商圈公車站做科技執法示範。

交通局表示，公車停靠區科技執法結合車牌辨識、智慧影像分析、磁感偵測等設備，當發現非公車車輛違停，首先啟動閃燈示警，約2分半後啟動廣播勸導「盡速離開」，若超過3分鐘仍未離開，將儲存違停資料後逕行舉發。

交通局比較啟動科技執法前後違停數字，啟動前一週違停數84件，啟動後第1週70件，啟動後第2週48件。

交通局長葉昭甫表示，自啟動科技執法以來，新光三越、大遠百公車停靠區遭非公車違停佔用的情形已明顯改善，目前是宣導期，為有效提升執法效能，預定於2月底針對此處公車停靠區違停車輛進行取締開罰，交通局也將持續爭取中央補助經費來拓展建置場域，下一個目標預定將在中友百貨商圈設置。

交通局強調，透過科技輔助設備取代員警人力執法，是以「遏止違規行為，減少交通事故傷亡」為目的，並不是為了開罰，呼籲民眾不要為了方便，而影響公車族及用路人的安全與權益。此外，配合此措施，交通局也將要求公車司機須靠邊停車載客，以維民眾上下車安全及便利。

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