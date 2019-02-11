批資方打壓 各地工會提5大理由支持華航機師罷工

2019-02-11 14:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航機師罷工今天進入第4天，先前包括醫師公會及空服員工會都表態力挺此次罷工行動，今天有更多團體加入聲援。台北、台南高雄市產業總工會及全國金融業公會聯合總會今天出面聲援，預計下午3點在松山機場召開記者會，並繞行松機一圈，力挺罷工行動。

要飛安！挺罷工！台北、台南高雄市產業總工會及全國金融業公會聯合總會表示，自罷工開始以來，華航資方持續各種打壓、抹黑與分化，但並未得逞，加入罷工的機師越來越多。媒體上也有諸多傳言，說華航地勤反對機師的罷工。昨天華航管理階層假地勤人員之名出面反對罷工，招致地勤人員紛紛透過媒體和網路對資方發聲反彈，華航企業工會也表明支持機師罷工。這顯示雖然只有機師進行罷工，但其實華航員工不論各職種，都是支持機師罷工的。

工會表示，罷工本來就是勞工為了爭取自己的權益，中斷雇主經濟活動的手段，所以本來就帶有破壞公司日常經濟活動的威脅性。資方態度強硬，不審慎面對並試圖化解，這難道還是工會的錯嗎？而且這次機師罷工的訴求是「保障飛安、改善過勞」，這是連勞動部都早就承認的事，也從不否認此次罷工的合法性。

工會並提出支持機師罷工的5大理由：一、我們認同機師罷工「保障飛安，改善過勞」的目的，二、「縮短工時、改善過勞」是各工會長期努力的目標，三、各行各業的受僱勞工都應該站出來，聲援彼此的行動，四、勞工也是消費者，消費者大多數是受僱勞工，沒有對立的理由，五、我們反對罷工預告期入法，這是消滅勞工罷工權利的陰謀

工會強調，針對一些評論者與政黨推波助瀾，藉這次機師罷工要將罷工預告期入法，我們不但反對，同時也譴責那些藉機增強資方控制力、削弱勞工罷工權的政治人物及政黨。

工會表示，台灣的法定罷工機制非常繁瑣且限制重重，必須要經過工會法定會議同意，經過數個月的勞資爭議調解，調解不成，還要經過工會會員過半數投票同意，並且要考量工會會員生計的問題，罷工並沒有那麼容易，從申請調解到正式罷工，其實本來就有預告罷工的效果，資方早就有研擬對策因應的時間。如果再將罷工預告期入法，那就是回到勞動三法修正前的狀態，根本就是意圖消滅罷工，剝奪勞工罷工的權利。

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