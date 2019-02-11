潭子搖滾馬鈴薯 洪慈庸將與林淑茵PK廚藝

2019-02-11 13:48

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區農會將於2月16日舉行「潭農百週年慶-搖滾馬鈴薯」，立委洪慈庸除牽線潭子區農會與玉美研究股份有限公司食品廠今日完成簽約，協助青農契作及促進潭子馬鈴薯進入團膳等通路，當天並將與潭子區農會總幹事林淑茵PK廚藝，洪慈庸笑稱，平常在家只會煮泡麵，最近幾天得積極惡補一下。

潭子區馬鈴薯產量居全台第五大，種植面積達250公頃，立委洪慈庸去年爭取經費，在潭子區舉辦首屆搖滾馬鈴薯活動，吸引大扎民眾參加，替潭子馬鈴薯打開知名度，今年配合潭子區農會百週年慶活動，再接再厲擴大辦理。

「潭農百週年慶-搖滾馬鈴薯」將於2月16日下午2點在潭子區農會東寶倉庫登場，除有搖滾馬鈴薯音樂會、在地農特產品市集、馬鈴薯料理辦桌、馬鈴薯PK賽，還有免費DIY採收體驗等。其中，民眾在農產市集只要在三攤消費即可獲贈馬鈴薯麵，農會並準備了5分地的馬鈴薯田開放民眾免費採收，歡迎親子周末同遊、體驗田園生活。

潭子區農會今天舉行「潭農百週年慶-搖滾馬鈴薯」記者會，在立委洪慈庸等見證下，當場與玉美研究股份有限公司食品廠簽約，未來玉美公司將協助潭子馬鈴薯進入學校團膳，並與在地青農契作，讓潭子優質馬鈴薯打進生鮮超市等通路。

潭子區農會將於當天舉辦馬鈴薯辦桌活動，50桌馬鈴薯料理餐桌，一開放即額滿；立委洪慈庸並將與潭子區農會總幹事林淑茵PK廚藝。洪慈庸表示，林淑茵總幹事料理很拿手，她在家則只會煮泡麵，現在很擔心當天輸得太難看，最近幾天得趕緊找洪媽媽惡補一下廚藝。

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