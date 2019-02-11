石門水庫「解放」後走失 龍潭警照料女童助尋親返家

2019-02-11 13:41

〔記者李容萍／桃園報導〕家住台東縣的黃姓一家四口趁著春節連假尾聲，10日傍晚順道前往桃園市石門水庫園區遊玩，到達目的地時，2名幼童一下車衝往園區的洗手間如廁，母親隨即跟上，但如廁後母親顧著8歲的弟弟，卻忽略10歲的姊姊，當下園區遊客多，女童不見母親慌張找人，因人生地不熟越走越遠，幸好遇到執勤的熱心女警，將她平安帶至派出所，經通知家人最後順利的團聚。

龍潭分局石門派出所警員廖佩祺、江薇、林亭均等3員於傍晚執行假日遊樂區休憩區周邊交通疏導勤務時，行經龍潭區石門水庫附近時，發現黃姓女童淚流滿面嚎啕大哭著，慌張的佇在道路旁，警方趨前關心，女童邊哭邊說「我要找媽媽…」，警方牽著女童在附近走了2公里苦尋不到女童的家人，因當時天色昏暗且氣溫寒冷又飄起細雨，警方只能先將女童帶返派出所，以確保安全。

只是，正當警方準備帶著女童回派出所查證身分，但女童遲遲不敢坐上巡邏車，女警廖佩祺只能安撫女童，分散女童恐懼的情緒，終於破涕為笑，最後帶返派出所後，提供熱食並安撫黃姓女童情緒。

事後經女童提供家屬姓名及聯絡資訊，而母親接獲通知後立即前往派出所，將女童帶回家，並由衷感謝員警的熱心照料，在鞠躬致謝後一家人開心返回台東。

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