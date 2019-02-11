幫學生收心 這位校長送「籤詩」

2019-02-11 13:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕開學日也是年假後的開工日，如何幫學生「收心」，各學校傷透腦筋！彰化縣溪陽國中校長黃森明以「送籤詩」的方式讓學生「回魂」，他截取古今各式樣的「吉籤」，讓學生一開學就博得「好彩頭」，學生在解籤的過程中，學會籤詩之意，也讓國學知識增長。

溪陽國中學生今天開學，每位學生都到校長的紅包，裡面裝著一元，代表「一元復始，萬象更新」，另外還有一張籤詩。

校長黃森明說，他從網路上取得60支具有勉勵人向上必有所成的籤詩，這些都屬「吉」籤，學生們拿到屬於自己的籤詩，從解籤的過程中學會拆解字面的意義和詩籤的寓言故事。

黃森明表示，籤詩是華人社會特有的文化，每到過年，大家習慣到廟裡求來年運勢，其實翻遍古今各種籤詩，有吉有凶有利有弊，如何趨吉避凶，靠得是人為不斷努力，年假期間，他爬梳各式籤詩，去蕪存菁，取出跟「功名」有關的60支籤詩，讓學生博得好彩頭。

他說，每年春節過後的開學最讓師長頭痛，如何幫學生收心頗讓人傷神，利用抽籤、解籤，有寓教於樂的趣味，其背後的積極意義乃「功名」並非天注定，只要堅定目標，努力向學必有所成。

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