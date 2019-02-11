開春後桃竹苗首場就業博覽會 16日竹縣體育館登場

2019-02-11 13:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年景氣熱絡，又逢台商回流，企業求才需求增加，開春後首場桃竹苗地區就業博覽會，16日在新竹縣體育館登場，有60家企業提供3300個職缺，當天在新竹火車站設有免費接駁專車，歡迎求職朋友把握機會參加。

迎接年後轉職求職潮，勞動部桃竹苗分署本週六（16日）上午10點到下午3點，在新竹縣體育館（竹北市福興東路一段197號），舉辦「2019開薪就業 職來運轉 桃竹苗地區就業博覽會」，當天備有免費接駁專車，8時至15時30分，每30分就有一班接駁車往返新竹火車站至活動會場。

考量國人使用3C普及，現場將採用「就業媒合系統」，求職者如已在台灣就業通登錄履歷，並於活動現場完成「求職報到」程序，即可憑「身分證字號」至每個廠商攤位進行面談，不必重覆填寫求職履歷資料，以期節省時間與程序。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，今年景氣熱絡，又逢台商回流，企業求才需求增加，這次徵才以科技業職缺最多、佔69%，其次是傳產及服務業；中高階管理職缺佔總職缺達37%。起薪超過30K以上的職缺超過51%以上。許多科技廠如釩創科技、力晶科技、旺宏電子等工程師職缺薪資皆達5萬元，其中京元電子更是祭出最高8萬元的誘人高薪，歡迎求職或轉職的朋友前往參加。

另現場也設置「科技趣味體驗專區」，提供多項科技互動設施，有「AR虛擬面試」讓求職者藉由電子設施增加臨場經驗，戴上VR眼鏡以虛擬實境方式觀看職場工作環境等。

最新徵才訊息，可上活動網頁、桃竹苗分署徵才活動E網、台灣就業通查詢，也可電洽（03）4855368分機1809。

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