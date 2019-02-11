忘憂谷邊坡崩塌又傳火燒山 水保局允補助改善

2019-02-11 13:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區忘憂谷邊坡崩塌落石，危及遊客安全，立法院副院長蔡其昌長期不斷爭取經費改善，市議員施志昌今天並邀集行政院農委會水土保持局台中分局規劃課長陳柏安及市府水利局副總工程師何政傑等會勘，希望相關單位提供緊急保護措施及長期改善計畫，水保局允諾將補助600萬元，委水利局施作擋土牆及防落石網等緊急防護措施，未來再規劃整體改善。

施志昌指出，台中市外埔區三崁段1069等地號，即位於忘憂谷的山坡地，已坍塌多年，常常有落石出現，不料，昨天更發生火燒山意外，坡面植被遭破壞，讓原本安全就已堪慮的山坡地更添危險。

施志昌表示，山坡地旁為農民經常行經的重要道路，而且以往就是著名的拍照地點，遊客眾多，危及農友及遊客安全，要求儘快改善。

水保局允將補助600萬元，委由水利局進行改善；水利局副總工程師何政傑表示，將配合發包建置100米的擋土牆與250米的防落石網，以預防落石傷人。施志昌則期未來也能加強山坡地綠美化，不僅顧及安全，也能促進觀光。

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