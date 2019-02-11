屏東好玩卡套票 今起優惠抽好禮

2019-02-11 13:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕開工首日拚觀光，屏東縣政府推出專屬屏東縣的「好玩卡」套票，搭配台灣燈會並延續旅遊熱潮，從屏北到屏南規劃4條主題遊程，各遊程套票包含交通接駁、景點門票及1張擁有一卡通功能的好玩卡，最低299元就能輕鬆遊屏東。

4條主題遊程包括東港小琉球之旅、2019台灣燈會之旅、原民部落之旅、恆春古城與生態之旅，各路線結合遊、購、食、宿、行，目前屏東已有約200家的旅宿業者成為好玩卡的優惠商家，遊客可以自由選擇旅行搭配，其中燈會之旅含左營至大鵬灣公車來回套票，並搭配燈會活動贈送豬年小燈籠，遊客可從左營高鐵站運用套票轉公車至大鵬灣賞燈。

屏縣府指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸到屏東旅行，2月11日起至3月3日還有首購抽好禮活動，活動期間凡購買屏東好玩卡任一路線產品即可參加抽獎，獎品內容包含Apple IPad 1台、3M空氣清淨機2台、及28吋行李箱2個。

相關遊程可於高捷市集網站、金建旅行社、寰安旅行社、家樂福旅行社等通路購買，相關購買資訊可至台灣好玩卡查詢，也可撥打客服電話07-793-8888。

縣長潘孟安也表示，除了有好玩卡套票，台灣燈會在屏東將於2月19日到3月3日登場，縣府也特別安排海上賞燈路線，除至大鵬灣搭乘汐湖賞燈外，也預備申請高雄至屏東的海上賞燈路線行程，元宵節當天及燈會期間的星期五、六、日下午，皆可由高雄碼頭前往大鵬灣賞燈。

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